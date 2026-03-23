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Sheyla (19 años, Ciudad Real) se ha derrumbado en 'El diario de Jorge' cuando ha empezado a hablar del conflicto abierto que tiene con su madre. Nada más sentarse en el sofá y contarle a Jorge Javier Vázquez lo que le ocurre con ella, la joven ha roto a llorar manifestando así su tristeza.

"Tengo muchas discusiones, nos hacemos daño las dos", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Sheyla explica que suele tener "peleas" con "gritos" con su madre, y eso le genera frustración y una situación que es ya insostenible. Por esta razón ha venido al programa de Telecinco.

"Me ha echado dos veces de mi casa", asegura. Sheyla cuenta que la primera vez que fue expulsada no lo entendió, pero la segunda terminó asumiéndolo. En ambas ocasiones hizo lo mismo: se fue a casa de su padre. "Hay veces que no llevan razón las dos", señala.

El emotivo momento cuando ha visto a su madre

La joven de 19 años quiere que su relación con su madre "mejore" y "que no haya insultos". "Quiero que no haya peleas por la calle, en casa... así fuertes y que me eche de casa", agrega.

Lo primero que Rosario, su madre, ha hecho al entrar en el plató ha sido darle un fuerte abrazo a su hija. El momento ha estado lleno de emoción. "Tiene que cambiar su actitud, tiene que centrarse a estudiar más", señala.

Sheyla asumía sus problemas y aclaraba el motivo. "Como me juntaba antes con gente mala, en el pueblo no estudiaba ni nada", relata. Ahora siente que está mucho mejor, con estudios y un carnet de conducir por sacar. "Que se esfuerce", ha pedido su madre.