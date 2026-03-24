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Marina ha contado cómo la enfermedad de su padre marcó profundamente su infancia y la relación entre ambos, dejando momentos difíciles pero también un fuerte vínculo emocional: "Él ha sido un padrazo, aunque haya tenía este problema", reconocía ella con sinceridad. La joven ha explicado que convivir con esa situación no fue fácil, pero ha aprendido a gestionar el presente sin vivir con miedo constante al futuro: "Si vuelve ya buscaré las soluciones. Es una decisión diaria para no caer y eso tiene un peso muy fuerte y le quiero decir lo orgullosa que estoy de él y que tiene una fuerza muy grande", afirmaba, visiblemente emocionada.

El padre, que estaba escuchando las palabras de su hija desde fuera, no ha podido evitar emocionarse ante el bonito y sincero mensaje que le dedicaba Marina. Además, ambos compartían una afición muy especial, los karaokes, que durante años fueron un importante lazo de unión entre los dos, aunque con el tiempo dejaron de formar parte de su rutina. En ese momento, Marina descubre que su padre, Jorge, le ha estado escuchando todo el rato, lo que aumenta aún más la intensidad del momento: "Como para no emocionarse. Más bonito no puede ser", confesaba él antes de entrar en plató.

"Un padre tiene que luchar por y para sus hijos"

Tras este instante, padre e hija han protagonizado un emocionante reencuentro en el programa, fundiéndose en un abrazo que reflejaba todo lo vivido: "Mejor premio que este... Nunca perdí la esperanza", admitía en 'El diario de Jorge'.

Jorge ha reconocido que comprendió la decisión de su hija de bloquearle durante un año, asumiendo el impacto que su situación tuvo en ella: "Yo sabía que era un lastre. Llega un momento que tienes que tomar la decisión de alejarse", confesando que, pese a todo, siempre confió en que volverían a hablar gracias a su cambio. "Un padre tiene que luchar por y para sus hijos", terminaba el hombre, recordando su batalla con esa enfermedad y arrancando una gran ovación del público.