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La emoción se apoderó del plató de 'El diario de Jorge' en una de las entrevistas más conmovedoras de los últimos tiempos. Carmen, visiblemente afectada, rompió a llorar al recordar los momentos más duros de su enfermedad y, especialmente, al escuchar las recientes disculpas de su hija, Alejandra, por no haber estado a su lado durante su lucha contra el cáncer de mama.

Durante la conversación, Carmen se mostró sincera y sin filtros. Aseguró que, pese al dolor acumulado, nunca ha dejado de querer a su hija: “A pesar de lo que mi hija me ha decepcionado y me ha hecho, yo la perdonaría. Es mi hija y la quiero con todas las consecuencias”, confesó con la voz entrecortada. Sin embargo, también dejó claro que lo que siempre ha necesitado es un gesto verdadero: “Para mí es importante un perdón sincero, que le salga de dentro”.

"Sentía que ya había cumplido y me dejó allí"

Uno de los momentos más duros del relato llegó cuando Carmen recordó el día de su segunda operación. Recién salida del quirófano, acompañada por su padre, su hermana y su cuñado, vivió una escena que todavía hoy le duele: su hija se marchó a casa y poco después salió con sus amigos, dejándola en el hospital. “Yo estaba llena de vendajes… y se fue a la piscina. Sentí que ya había cumplido y me dejó allí”, relató.

Pero no fue un hecho aislado. Carmen explicó que durante su enfermedad echó en falta gestos básicos de cuidado: “Ni siquiera me decía ‘mamá, ¿necesitas algo?’. Era su mundo, sus amigos…”.

"Me pedía perdón y volvía a hacerlo. Dejé de creerla"

Aun así, la historia no está exenta de esperanza. Carmen reconoció que su hija le ha pedido perdón en varias ocasiones, aunque en el pasado esos gestos no se consolidaban en un cambio real. “Me pedía perdón llorando, pero a los tres días volvía a hacer lo mismo. Por eso dejé de creerla”, admitió. Ahora, sin embargo, algo parece haber cambiado. Carmen asegura percibir una evolución en su hija, influida, según cree, por su actual pareja. “La estoy viendo distinta, está cambiando bastante. Ahora sí la creería”, afirmó.

Carmen, completamente emocionada y desgarrada, escuchó las palabras de disculpa de su hija. Entre lágrimas, no pudo contenerse: “Eso que me ha dicho me llegó al alma”.

Su lacrimógeno reencuentro

En ese momento, Alejandra ha entrado en el plató y madre e hija se han fundido en un abrazo que ha cortado la respiración de todo el público. Sin poder parar de llorar, la joven se ha disculpado con Carmen: "Quiero que sepas que eres muy grande, que te quiero muchísimo y que lo siento. No volverá a pasar. Eres mi madre y eres lo mejor de mi vida", decía la joven con la voz entrecortada.