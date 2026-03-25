'El tiempo justo' emite las imágenes del baile viral de Ortega Cano y Joaquín Prat reacciona

Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 17:32h.

Compartir







José Ortega Cano se ha hecho viral en redes sociales por su baile lleno de contorsiones en el suelo con un capote en la Iglesia del Padre Ángel en Madrid durante un acto benéfico. 'El tiempo justo' ha emitido las imágenes al completo del padre de Gloria Camila y tanto Joaquín Prat como los colaboradores han reaccionado al verlas con un sonoro aplauso.

"Quiero destacar la calidad del sastre que ha confeccionado el traje de José Ortega Cano, lleva los dos botones abrochados y esa camisa es imposible que haciendo esa postura no se salga del pantalón", ha comentado el presentador, ante lo que Luis Pliego le ha explicado que hay camisas que se atan con una liga para que queden perfectas y no se muevan pese a que quien las lleve no pare de moverse.

Sandra Aladro ha comentado que considera que el torero se encontraba "en éxtasis" y Leticia Requejo ha confesado que ha introducido en una aplicación de inteligencia artificial el vídeo para descubrir qué estilo de baile era: "Y no sabe qué tipo de arte está practicando José Ortega Cano".

Ante el revuelo que han generado sus imágenes bailando, el viudo de Rocío Jurado se ha pronunciado y le ha quitado hierro a las críticas: "A mí me gusta mucho el baile y hacer cosas, tampoco para que se te haga una disertación". Su hija, Gloria Camila, iba paseando con él cuando le han preguntado varios reporteros por el tema y también ha querido salir en defensa de su padre:

La organizadora del acto benéfico en la Iglesia de San Antón en el que ex de Ana María Aldón se arrancó a bailar también se ha pronunciado sobre la viralidad que ha alcanzado el vídeo en redes y lo ha hecho en exclusiva para 'El tiempo justo'. Tienes sus declaraciones en este vídeo:

Más allá del baile con capote: todos los 'hits' virales de Ortega Cano

No es la primera vez que el diestro protagoniza un baile viral ni un momento que corra como la pólvora en las redes sociales. Su 'estamos tan a gustito', su 'semen de fuerza' o su particular forma de calentar antes de un evento taurino son algunos de sus grandes 'hits'. Puedes recordarlos todos en este vídeo: