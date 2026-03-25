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José Ortega Cano ha reaccionado junto a su hija Gloria Camila a la viralidad de su baile en la Iglesia de San Antón. Su performance ha dejado todo tipo de comentarios tras subirse al altar y darlo todo con un capote de torero.

Tanto uno como otra han tirado de humor y se toman "a buenas" las reacciones a la actuación. "A mí me gusta mucho el baile y hacer cosas, tampoco para que se te haga una disertación", dice el extorero como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La organizadora del evento en el que Ortega Cano protagonizó su baile: "La entrada es un regalo para la iglesia del Padre Ángel"

Por su parte, Gloria Camila ha hablado con una clara referencia a su conflicto con Rocío Flores, a quien terminó bloqueando en redes sociales tras una pelea sobre la que aún se desconocen los motivos. "Hay que reírse más y criticar menos", dice la socialité.

Además, la hija de Rocío Jurado valora la "flexibilidad" y la "habilidad" de su padre para realizar esta performance. "A más de uno le gustaría ser así", señala.

La organizadora del evento en el que portagonizó el baile viral José Ortega Cano, Glenda Galy, ha hablado en 'El tiempo justo' sobre las reacciones a la performance. Dice que se muestra orgullosa de que se haya dado a conocer el evento que es completamente altruista. "Hacemos esta actuación y aprovechamos para que la entrada sea un regalo para la iglesia del Padre Ángel", cuenta.