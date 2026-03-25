Lorena Romera 25 MAR 2026 - 14:48h.

La hija de Ortega Cano se ha pronunciado sobre el baile con el capote del torero, flexionando las piernas por encima de su cabeza

El diestro explica el motivo por el que hizo esos movimientos con el capote: "Tengo mucha elasticidad"

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Gloria Camila ha reaccionado a los movimientos de su padre con el capote. La colaboradora de 'El tiempo justo' y concursante de 'Supervivientes' ha respondido a las preguntas de los medios con total naturalidad después de ver la repercusión y la viralidad tras esta especie de danza que ha dejado a muchos atónitos. El torero participaba en un evento solidario que se organizaba en la Iglesia de San Antón, en Madrid, y, en mitad de la actuación de Glenda Gaby, empezaba a realizar movimientos de lo más contorsionistas.

La tía de Rocío Flores -con la que ahora ha cortado toda relación- ha atendido a 'Europa Press' mientras paseaba a su perro. "La verdad es que sí", dice cuando hacen alusión a que está "como un jovenzuelo". Cuando le preguntan qué le ha parecido la actuación, la hija de Rocío Jurado asegura que ella lo ha visto "genial" y que está feliz porque su padre "está muy bien".

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Cuando la reportera se sorprende de "cómo movía las piernas hacia atrás", la creadora de contenido comenta que: "¡Hombre! Tiene una elasticidad y una flexibilidad...". Y es que, si algo está claro, es que Gloria Camila está "siempre" muy orgullosa de su padre. "A más de uno le gustaría llegar a esa edad con esa flexibilidad. Está poniendo en práctica el yoga, el pilates y la danza", ha señalado con una sonrisa.

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"Si él es feliz... le da igual lo que diga el resto. Yo estoy superorgullosa", ha zanjado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha reaccionado con total llaneza a los movimientos virales de su padre con el capote, que también ha atendido a los medios de comunicación para explicar que "no fue un baile". Ortega Cano ha apuntado que "siempre" ha tenido mucho arte. "Me dio por hacer eso con el capote, flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad", ha puntualizado.