Amaya se fía de sus cálculos en 'El escaparate final' y Carlos Sobera reacciona: ''Que no se pase, por Dios''

telecinco.es 26 MAR 2026 - 14:58h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Amaya!

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Amaya se convierte en una de las concursantes de 'El precio justo' y consigue llegar hasta la ruleta final donde ha vencido al resto de participantes. La concursante se planta en 'El escaparate final', pero ahora debe adivinar el precio justo de todos los artículos expuestos ¿Lo logrará?

La concursante ha conseguido un margen de 2.000 euros y con ello trata de intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una bicicleta indoor, una elíptica y una cinta de correr

Una desbrozadora, una motoazada, un esparcidor de semillas, una sierra de poda compacta, un altavoz y un pack de batería y cargador

Viaje a Indonesia de 11 días para dos personas con vuelos, traslados, alojamiento, seguro y tasas incluidos

Una chaqueta estilo aviador, un casco integral y una moto con estilo retro

Mientras escucha y observa la descripción de todos los artículos, Amaya va haciendo sus cálculos, y aunque no lo tiene del todo claro, se fía de su intuición: ''Me quedo en 30.000 euros, como he dicho antes, la cifra que hemos calculado'', es decir, con el margen de 2.000 euros, si el precio del escaparate si sitúa entre 30.000 y 32.000 euros, la concursante se llevaría el escaparate.

Después de tomar su decisión, Amaya espera a a que el resultado aparezca en el panel, y tras una pequeña espera, el presentador se muestra nervioso: ''Que no se pase, por Dios'', acto seguido anuncia el precio justo: ''18.462 euros'', por lo que la concursante se va a casa con las manos vacías''.