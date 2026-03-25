"¡Eres un 'jetoben'!": el hartazgo de Pilar con su amigo, al que le acusa de aprovecharse de ella

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Pilar no puede más con su amigo Jonathan. Dice que se conocen de toda la vida, pero reconoce que lleva tiempo intentando comunicarle que hay algo que le perturba. "Estoy harta de que sea un 'jetoben'", asegura.

La joven de 24 años considera que a su amigo "hay que dárselo todo hecho". Explica que a los abuelos de Jonathan les tocó la lotería hace años y que él recibió una gran cantidad de dinero del premio. Pero aún así, siempre intenta evitar pagar las cosas que hacen en común. "Lo único bueno que ha hecho ha sido comprarse un piso, y el resto, fundirlo", expresa Pilar en 'El diario de Jorge'.

Los dos amigos ponen solución a sus problemas

Hay un episodio que pone de manifiesto la joven sobre sus acittudes. Estaban los dos en una cafetería cuando, al llegar la cuenta, el otro decidió no pagar su bebida. "No puede dar por hecho que yo le pague los cafés. Le llamé 'jetoben' y se reían los camareros de él", comparte.

Jonathan, cuando ha tenido por fin su conversación con Pilar, ha intentado no darle más importancia al tema que le preocupa a su amiga. "No es tan exagerado como ella dice", señala agregando que en más de una ocasión le ha invitado a un "reservado". Eso sí, una y otro han acordado que seguirán siendo amigos.