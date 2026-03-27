Ana Rosa, de los vicepresidencias del gobierno de Pedro Sánchez: "Maleables, obedientes y de perfil técnico"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con su editorial, en el que ha analizado los últimos movimientos de Pedro Sánchez dentro de su Gobierno, centrándose en el nombramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero.

"Buenos días. Pedro Sánchez se ha marcado un 'Gatopardo'. La frase más célebre de la novela dice: 'Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie'. Y el presidente ha cambiado todo para que todo siga igual", ha afirmado Ana Rosa.

"Sánchez, especialista en sacar conejos de la chistera, ha nombrado a Cuerpo vicepresidente primero y a Arcadi España ministro de Hacienda. De esta manera se anuncia un cambio, se ejecuta cambio, se comenta el cambio… y, sin embargo, todo permanece cuidadosamente en su sitio", ha explicado la periodista.

Ana Rosa Quintana: "Sánchez, especialista en sacar conejos de la chistera, ha nombrado a Cuerpo vicepresidente primero y a Arcadi España ministro de Hacienda"

"Como en 'El Gatopardo', la clave no está en transformar el sistema, sino en garantizar su continuidad con apariencia de renovación. ¿Cómo se habrá tomado Yolanda Díaz que esté por encima de ella jerárquicamente un hombre al que llamó mala persona por cuestionar la reducción de la jornada?", se ha preguntado Ana Rosa, poniendo el foco en las tensiones dentro del Gobierno. "'Mala persona', como dice la rumba de Académica Palanca, ha tenido varios enfrentamientos con Sumar, y este nombramiento demuestra que a Sánchez le trae sin cuidado contentar a los de Yolanda Díaz, por mucho que le den plantón en los Consejos de Ministros. Sabe que nunca dejarán su silla", ha apuntado la presentadora.

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"El presidente tiene tres vicepresidencias sin carnet de partido, tres vicepresidentes maleables, obedientes, de perfil técnico. Se hablaba de la posible creación de un súper ministerio fusionando Economía y Hacienda, y en el fondo, lo que ha hecho Sánchez es asumir él mismo todas las carteras. Arcadi España fue consejero de Hacienda con Ximo Puig y se batió el cobre por la financiación en Valencia. A ver cómo asume ahora la herencia de tener que defender la quita de la deuda y la financiación singular para Cataluña que tanto perjudica a los valencianos". Además, ha continuado: "Quizá por eso Sánchez se está rodeando ahora de valencianos, para compensar la afrenta de cara a las elecciones. El perfil de hombre tranquilo tanto de Cuerpo como de España es un regalo para Junts, un paso para recuperar el apoyo de Puigdemont desde Bélgica".", ha señalado Ana Rosa Quintana.

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"Ahora que Irán va a dejar que los barcos españoles pasen por el Estrecho de Ormuz todo es posible, aunque no tengamos barcos. Como en 'El Gatopardo', el poder es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. En este caso, se adapta", ha concluido la presentadora en directo.