Ana Rosa subraya la falta de mujeres en la foto del juramento de nuevos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez

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En un acto celebrado en el Palacio de La Zarzuela, Carlos Cuerpo y Arcadi España han prestado juramento ante el rey Felipe VI para asumir sus nuevos cargos en el gobierno, un evento que ha contado con la presencia de Pedro Sánchez y Félix Bolaños y se ha comentado en 'El Programa de Ana Rosa'

El acto se ha comentado en 'El Programa de Ana Rosa'', y la presentadora ha señalado la falta de mujeres en la foto oficial, comentando: "Me llama la atención cómo hemos cambiado esa imagen. Todo hombres, antes había tres vicepresidentas y paridad, pero ahora ya se ha perdido", apuntó.

Este comentario ha desatado un debate sobre la representación femenina en el gobierno de Pedro Sánchez, con varios colaboradores destacando que, aunque en el ejecutivo actual hay mujeres en cargos importantes, el entorno de Moncloa sigue siendo predominantemente masculino. La falta de paridad en los cargos de mayor relevancia fue una de las críticas lanzadas por las feministas dentro del PSOE.

El debate no se limitó solo a la cuestión de la paridad numérica. También se discutió la importancia de las políticas públicas en torno a la igualdad de género, con varios colaboradores señalando que la verdadera medida de la igualdad no debe ser solo la representación femenina en el gobierno, sino más bien las acciones concretas que se implementen para garantizar la igualdad. En este sentido, se mencionaron los recientes escándalos relacionados con la falta de coherencia en las políticas de género, como la controvertida ley del "solo sí es sí" y la polémica sobre las pulseras anti-maltrato.