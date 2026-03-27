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Parece que se ha convertido en algo habitual para Pedro Sánchez llegar tarde a sus propias comparecencias ante los medios de comunicación. Este jueves 26 de marzo, el presidente del Gobierno se retrasaba 15 minutos para anunciar la remodelación del Ejecutivo con un nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, y un nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.

Según ha asegurado 'OKDiario', el motivo del retraso de su comparecencia televisiva en el Palacio de La Moncloa habría sido una partida de ajedrez. El presidente se encontraría jugando en un bar de Malasaña.

Según apuntan, Sánchez habría entrado al local 17:00 horas acompañado de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y de un nutrido grupo de asesores y un técnico de imagen y sonido, y lo habría abandonado torno a las 18:00 horas.

Pedro Sánchez renueva su equipo con nuevos nombramientos en el Gobierno

Sánchez ha ascendido a Cuerpo y le ha definido como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes" del país, destacando su trayectoria como economista del Estado.

"Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la AIReF y también la Secretaría General del Tesoro", ha señalado, subrayando además que está realizando un trabajo "excepcional" al frente de Economía y mostrándose "convencido" de que será "un fantástico vicepresidente primero".

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Respecto a Arcadi España, el presidente ha destacado que es una persona "inteligente y comprometida", que "dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.