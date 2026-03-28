Got Talent 28 MAR 2026 - 23:30h.

Carlos Latre cae rendido ante Geneviève Côté tras llevarnos a un mundo mágico y le da su pase de oro

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Si Geneviève Côté ya sorprendió en las audiciones de ‘Got Talent’, ahora, en esta primera semifinal de la undécima edición, ha dado un paso más. Su talento le ha llevado por todos los rincones del planeta. Con su voz desafía toda lógica y es capaz de trasladarnos a cualquier espacio y tiempo y por ello ha conseguido el pase de oro de Carlos Latre.

El humorista era el miembro del jurado que tenía la responsabilidad de otorgar el pase de oro en esta primera semifinal. Tras ver la actuación de Geneviève Côté no ha podido resistirse y ha hecho uso del mismo. Y es que esta artista nos ha llevado a un mundo que solo conocemos gracias a las películas.

“Vengo para sorprender con mi lado más salvaje”, confesaba esta artista antes de subirse al escenario. “A veces tienes que romperte para encontrar quién eres de verdad. Hace quince años, mi vida se desplomó. Tuve un accidente en el trabajo y eso me obligó a parar. Esa fue la pausa que me hizo replantearme toda mi vida.

“Por primera vez me escuché a mí misma y me di cuenta de que lo que me hacía de verdad feliz había estado dentro de mí siempre”, añade y dice que quiere sorprender a público y jurado con la que considera su actuación favorita: “Sé al 100% que los jueces no se esperan lo que voy a hacer esta noche”.

Geneviève Côté logra el pase de oro de Carlos Latre

Geneviève Côté nos ha trasladado a una película de dinosaurios con sus increíbles sonidos y ha dejado a todos en shock: “Lo tuyo es de otro planeta, claramente”, han sido las palabras de Santi Millán, completamente aluciado, al igual que el jurado al completo.

“Creo que la convención está entendida desde el minuto cero, que sabes perfectamente que es ella la que está interpretando, aunque haya una base musical”, han sido las palabras de Carlos Latre después de escuchar la valoración de su compañero, Risto Mejide, que ha resaltado un fallo en el planteamiento de la actuación.

‘Got Talent’ es talento, es sorpresa, es espectacularidad, es que nos hagan vibrar y yo creo que esto ha reunido todos estos elementos y si, además, le juntas lo que más me puede gustar a mí en el mundo que es la capacidad de hacer cosas con la garganta, sin duda, para mí, esta noche, Geneviève merece mi pase de oro”, ha dicho Carlos Latre antes de pulsar el botón dorado. ¡Geneviève ya es finalista y pasa directamente a la final de ‘Got Talent España’!

Risto Mejide, ¿conforme con el pase de oro de Carlos Latre?

Risto Mejide no ha podido disimular su cara de perplejidad cuando Carlos Latre ha dado su pase de oro a Geneviève Côté. ¿Estará conforme con el hecho de que esta artista haya pasado directamente a la final de ‘Got Talent España’? Bien es cierto que no ha dicho nada al respecto, pero ojo a la cara que pone este miembro del jurado.