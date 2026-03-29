Got Talent 29 MAR 2026 - 00:50h.

Paula Echevarría vive su peor momento en 'Got Talent España' con la actuación de un faquir.

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En las primeras audiciones, Paula Echevarría lo pasó fatal durante la actuación de Jelly Boy The Clwon. El payaso más macabro regresa para esta primera semifinal de la undécima edición de ‘Got Talent España’ y, para ello, se ha estudiado a fondo el perfil de la actriz para hacer una actuación que gire en torno a ella.

“Esta noche, tengo un objetivo claro: convertirme en el mejor amigo de Paula Echevarría”, confiesas este faquir antes de salir al escenario. “En audiciones, ya pude sentir que lo nuestro era una conexión muy especial, pero creo que no terminé de conquistarla”, añade antes de mostrarnos su show.

“Desde entonces, no he dejado de pensar en ella ni un momento. La llevo conmigo a todos los sitios que voy. He estudiado todo lo que he encontrado sobre Paula. No ha sido fácil, pero he descubierto alguno de sus mayores secretos y con ellos he creado una actuación especial para ella”, confiesa.

Paula Echevarría sufre con la actuación de Jelly Boy The Clown

Jelly Boy The Clown pide a Paula Echevarría que le acompañe al escenario y ella accede, pero se muestra muy reacia. Al tener que presenciar su show tan de cerca, Paula Echevarría ha pasado un mal rato y no ha podio evitar aparta la mirada en varias ocasiones.

“Me estoy mareando”, “qué asco”, han sido algunas de las expresiones de Paula Echevarría durante esta actuación que, sin duda, nunca olvidará: “Cuando me vaya a la cama, me van a venir estas imágenes”, añade con cierto sentido del humor.