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Estreno de 'Visto lo visto': llega con lo más viral e impactante de la actualidad el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 13:50h a Telecinco

'Visto lo visto' llega con lo más viral e impactante de la actualidad el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 13:50h en Telecinco
El estreno de 'Visto lo visto', en Telecinco. Telecinco.es
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No te pierdas el estreno de 'Visto lo visto' el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 13:50 horas en Telecinco. Los videos más virales, impredecibles y sorprendentes llegan a la cadena de la mano de Verónica Dulanto. Todos los sábados y domingos prometen estar cargados de la actualidad más hablada en las redes sociales

Un programa que promete dar estímulos vertiginosos: "¿Hay algo más sorprendente e inesperado que la vida misma?", pregunta la presentadora. Si te gustan las emociones fuertes, los videos increíbles y estar a la última de todo lo que sucede en las redes, este programa es para ti ¿Te lo vas a perder?

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