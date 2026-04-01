Telecinco.es 01 ABR 2026 - 03:49h.

Estreno de 'Visto lo visto' el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 13:50 horas, en Telecinco

La actualidad más impactante narrada con el ritmo y la viralidad de las redes sociales: Telecinco prepara ‘Visto lo visto’, formato para los fines de semana con Verónica Dulanto

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No te pierdas el estreno de 'Visto lo visto' el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 13:50 horas en Telecinco. Los videos más virales, impredecibles y sorprendentes llegan a la cadena de la mano de Verónica Dulanto. Todos los sábados y domingos prometen estar cargados de la actualidad más hablada en las redes sociales.

Un programa que promete dar estímulos vertiginosos: "¿Hay algo más sorprendente e inesperado que la vida misma?", pregunta la presentadora. Si te gustan las emociones fuertes, los videos increíbles y estar a la última de todo lo que sucede en las redes, este programa es para ti ¿Te lo vas a perder?