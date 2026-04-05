Got Talent 05 ABR 2026 - 00:35h.

AM Dance Studio sigue haciendo historia en 'Got Talent' y consiguen su segundo pase de oro

Disfruta aquí de la segunda semifinal de 'Got Talent España'

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AM Dance Studio hicieron historia en audiciones al conseguir el pase de oro más rápido después de que Lorena Castell pulsara el botón dorado antes de que terminara la actuación. Este grupo de baile regresa a ‘Got Talent España’ en esta segunda semifinal de undécima temporada y consigue otro ansiado pase de oro. ¡Se van directas a la gran final!

El objetivo de estos 56 bailarines portugueses era bien claro: volar más alto que en audiciones… y parece que lo han conseguido. Dicen haber vivido muchas cosas durante sus seis años de trayectoria artística, pero nada tan especial como ganar el pase de oro más especial de la historia de ‘Got Talent’. Confiaban en conseguir otro… ¡Y lo han conseguido!

“Nos encanta que no se hayan cumplido las reglas con nosotros porque nosotros también somos un poco traviesos. Traemos una coreografía impactante. Entrenamos sin parar. Repetimos hasta que todo está perfecto. Cuando bailamos no existen los límites. La disciplina nos hace invencibles”, confiesa antes de salir al escenario.

AM Dance Studio, pase de oro de Lorena Castell

Quería volver a sorprender y lo han hecho. Lorena Castell no ha perdido detalle de la gran y asombrosa actuación de AM Dance Studio y por eso no ha dudado a la hora de darle el pase de oro que estaba en su poder en esta segunda semifinal de ‘Got Talent España’. Durante un momento dado, han pasado por encima del jurado, lo que ha servido para terminar de convencer a Lorena Castell, que les ha dado su pase de oro antes de valorar la actuación.

“Es que sois increíbles. Qué maravilla. Qué bonito. Sois impresionantes”, son algunas de las palabras de Lorena Castell, que no sale de su asombro. “Qué cosa más bonita, qué coordinados, qué movimientos tan elegantes, me parece super complicado, es muy difícil lo que hacéis y lo habéis vuelto a hacer increíble”, añade, muy ilusionada con su pase de oro.

Risto Mejide cuestiona el pase de oro de Lorena Castell

Paula Echevarría y Carlos Latre también celebra esta actuación y este pase de oro, pero no Risto Mejide, quien se muestra más crítico: “Hay situaciones en las que la actuación está bien, no voy a decir que está mal, pero tampoco ha sido extraordinaria. Lo más fragrante no es vuestra actuación. Debería estar prohibido lo que acaba de pasar: que Lorena le acabe de dar un pase de oro a quien ya le dio un pase de oro es corrupción”.

Lorena Castell se defiende alegando que ella es libre de dar el pase de oro a quien considere y Risto Mejide continúa con su argumento: “Es corrupción, espero que la fiscalía intervenga de oficio”. “La fiscalía del talento”, añade Carlos Latre con su particular sentido de humor. Pero a Lorena nadie le va a amargar este pase de oro y corre a celebrarlo con las bailarinas.

Así fue la actuación de AM Dance Stduio en audiciones: el pase de oro más rápido de la historia de 'Got Talent'