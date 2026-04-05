'Got Talent España' elige a tres nuevos finalistas en una reñidísima segunda semifinal

Got Talent 05 ABR 2026 - 00:50h.

Tres semifinalistas pasan a la gran final de 'Got Talent España': descubre sus nombres y revive sus actuaciones

Disfruta aquí de la segunda semifinal de 'Got Talent España'

Compartir







Tres nuevas plazas para la final de la undécima temporada de ‘Got Talent España’ ya han sido ocupadas en esta segunda semifinal del programa. Después de que la semana pasada conociéramos a los cuatro primeros finalistas de la edición, ahora tres nuevos artistas se suman a esta lista: un nuevo pase de oro y dos elegidos por público y jurado.

AM Dance Studio, pase de oro de Lorena Castell

Sorprendieron en audiciones y lo han vuelto a hacer en esta segunda semifinal. Lorena Castell ha alucinado tanto con su actuación que les ha dado el pase de oro nada más terminar el show, sin dar opción a valorarles previamente. Todos parecen celebrarlo menos Risto Mejide, que acusa a Lorena de “corrupción”. ¿Por qué motivo? Descúbrelo en el siguiente vídeo:

Dúo O and S y Mateo Jurado, los más votados por público y jurado

Después, Santi Millán ha anunciado, de manera aleatoria, cuáles eran los cuatro artistas más votados por el público presente en el teatro: Dúo Moon, Modern Choir, Dúo O and S y Mateo Jurado. El más votado de todos ellos, y pasan directamente a la final, son… el Dúo O and S. Este dúo de acróbatas ha hecho sudar al mismísimo Risto Mejide.

Tras esto, el jurado debía votar de manera individual de entre tres participantes. Lorena Castell ha votado por Dúo Moon mientras que Carlos Latre se ha decantado por Modern Choir. Risto Mejide reivindica el talento individual y vota por Mateo Jurado. Paula Echevarría ha tenido que desempatar y su voto ha ido para… ¡Mateo Jurado! La semana que viene, en la tercera semifinal, conoceremos a tres nuevos finalistas.