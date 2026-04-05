Telecinco.es 05 ABR 2026 - 15:00h.

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Desde el Centro Asturiano de Madrid, acompañado de su banda de gaiteros, ha llegado al 'El precio justo' Emilio, encargado de tocar el bombo. En la cuarta y última puja, el concursante ha sido el que más se ha acercado al precio correcto del objeto expuesto, logrando así convertirse en el siguiente en jugar por un codiciado premio. Pero, justo antes, el asturiano ha protagonizado un momento de lo más divertido con Carlos Sobera. ¡No te lo pierdas!

Antes de comenzar la última puja, el presentador se ha acercado a Emilio y en tono irónico le la dicho: ¿Quieres que te toquemos la gaita para que te animemos? Hablo del instrumento, ¿eh?" A lo que el concursante ha respondido: "Sí, si... el de soplar". Tirando de humor, Carlos Sobera ha contestado: "Bueno... Esa es la flauta de Bartolo, ¿no?".

El concursante, entre risas, le ha dado la razón al presentador mientras este fingía una tos avergonzada antes de dar paso al inicio de la puja. Un reto que precisamente ha ganado Emilio, que se ha unido al presentador mientras su grupo, en el público, tocaba la gaita en su honor. Tras este momento, Carlos Sobera le ha lanzado una pregunta: "En un grupo de gaiteros, tú tocas el bombo, ¿qué eres el marginado? "Soy el que llevo el peso de la banda", ha respondido él en clave de humor.

La graciosa reacción de Emilio al 'Check out': "Hay que hilar fino"

Durante su turno, Emilio se ha enfrentado al juego de 'Check out'. Justo cuando Carlos Sobera le ha explicado en que consistía esta prueba, se ha vuelto a producir un momento muy cómico cuando el concursante ha asegurado: "Hay que hilar fino. Que tranquilo me dejáis". Un comentario que ha desatado un ataque de risa en el presentador. ¡Dale al play y descubre cómo le ha ido!