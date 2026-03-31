Un concursante sorprende a Carlos Sobera con un cómico momento: ''¡Eso es un talento oculto!''

telecinco.es 31 MAR 2026 - 14:24h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el cómico momento en plató!

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Pablo es uno de los afortunados en concursar en 'El precio justo'. El concursante ha conseguido acertar el precio justo en una de las pujas y se ha llevado los 100 euros.

Nada más acercarse al presentador para jugar, Carlos Sobera le ha preguntado por sus talentos ocultos: ''Alguien de tu grupo me lo ha chivado, igual me ha mentido'', pero el concursante lo niega: ''Creo que no, la verdad, son todos bastante visibles'', y bromea: ''Si te parece poco, dirigir a tanta gente es un talentazo'', dice haciendo referencia a la batucada de la que forma parte.

Pero, tras escuchar atentamente el premio que puede ganar, a Pablo se le viene a la mente un talento y se lo dice al presentador: ''Mira lo que hago'', acto seguido finge bajar y subir una cremallera imaginaria mientras consigue hacer el sonido.

Carlos Sobera, que lo mira atentamente, reacciona de manera divertida y se dirige al público: ''¿Os habéis enterado? Ha sido capaz de abrocharse y desabrocharse una cremallera sin cremallera ¡Eso es un talento oculto! ¡Muy bien! Pues gracias!''.