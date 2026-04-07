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Una tarde más en el plató de 'El diario de Jorge' dejó uno de esos momentos que mezclan sorpresa, emoción y nervios a partes iguales. El protagonista fue Neiro, un joven venezolano que acudía al programa sin imaginar la inesperada petición que estaba a punto de hacerle su pareja, Vanessa.

Ambos llevan cinco años de relación desde que coincidieron en España, y según relató el propio Neiro ante Jorge Javier Vázquez, su historia está marcada por una fuerte conexión. Sin embargo, lo que parecía una intervención tranquila dio un giro inesperado cuando el presentador adelantó que Vanessa quería algo que él “nunca le había dado”.

"Quiero ser mamá contigo"

La incertidumbre se apoderó del invitado, que confesaba no saber por dónde podían ir los tiros: “Si no lo sé, tampoco se lo puedo dar”, decía entre risas nerviosas, sin sospechar lo que estaba por venir. El momento clave llegó cuando Vanessa apareció en plató y, tras dedicarle unas palabras de cariño y agradecimiento por su apoyo durante estos años, lanzó su petición: quería formar una familia junto a él. “Quisiera ser mamá contigo”, expresó emocionada.

La reacción de Neiro fue inmediata, aunque cargada de sorpresa. Durante unos segundos de tensión, el joven procesó la propuesta hasta que finalmente respondió con un rotundo “sí”, desatando la alegría en el plató. El programa cerró el momento con humor, animando a la pareja a “empezar a practicar”, pero dejando una escena cargada de emoción. Una historia que demuestra, una vez más, que en el amor, cualquier sorpresa puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.