Kylian se queda a cuadros con la inesperada respuesta de su ciberamiga en su primera cita: "¿Para eso me traes?"

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Kylian y Noa han tenido por fin su primera cita en 'El diario de Jorge' tras más de dos años de amistad virtual. Ambos se conocieron a través de TikTok, y la comunicación fue fluyendo al principio con total normalidad.

El joven relata que hacían videollamadas donde hablaban de sus vidas. Desde la primera vez que hablaron, notaba una conexión. Dice que su mirada le transmitía algo, aunque nunca la ha visto en persona.

Noa, sobre su situación con Kylian: "Las puertas no están cerradas"

Pero ahora todo ha cambiado. La rapidez con la que charlaban por redes ha ido decayendo, y ahora a Kylian le preocupa que no reciba mensajes de ella al momento.

"Esperaba conocernos para ver qué tal congeniamos", le dice el joven. Una y otro se han visto por primera vez en el programa de Telecinco. Kylian tenía todo preparado para confesarle que siente auténtico amor por ella, aunque su respuesta le ha dejado un sabor de boca.

"¿Para eso me traes?", le lanza Noa al verle y escucharle. Kylian no daba crédito ante lo que le decía, pero Noa le confesaba a Jorge Javier Vázquez que todavía tiene sentimientos hacia su ciberamigo. "Las puertas no están cerradas", le decía al presentador.