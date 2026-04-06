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Sara, una joven de 20 años, ha venido a 'El diario de Jorge' dispuesta a contar su dura historia. "Mi vida ha sido entre el calvario y la tortura", asegura.

Todo su sufrimiento empezó a los 8 años con el divorcio de sus padres. Tras ello, su padre conoció a una mujer y empezó a vivir con ella, una etapa que recuerda a día de hoy con mucho dolor.

Después, Sara empezó a decir que nunca quería vivir con ellos, por lo que empezó una disputa legal entre sus progenitores que terminó ganando su padre.

Volvió a casa de su padre tras crecer en un centro de menores

Pero Sara incumplía las visitas que debía hacer a su casa, hasta que tuvo que ser derivada a un centro de menores. Allí estuvo un año entero después de superar 45 días en los que no llegaba "ni a mirar" a su padre cuando iba a verla.

Finalmente, volvió con su padre y su madrastra ante la posibilidad de que toda su adolescencia la pasase en el centro. Le pusieron "normas estrictas". Una de ellas era la obligación de estar "dos días sin ducharse" seguidos. "A los 13 años me cambió la mestruación. Ella me ordenaba cómo podía cambiarme las compresas", relata.

Sara sufrió "un bajón" también con la forma en la que se alimentaba. "Ellos me obligaban a comer cantidades exageradas, si no me castigaban. No me gustaba a mí misma", cuenta.

Su día a día estaba lleno de complicaciones, hasta que decidió marcharse a vivir a casa de sus abuelos. Ellos le ayudaron a ver la luz al final del túnel y hoy ha querido agradecerle a su abuela en el programa de Telecinco todo lo que hizo por ella.