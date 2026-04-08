La invitada recuerda cómo se enamoró de su primer amor y cómo de un día para el otro, sin previo aviso, falleció

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Tiene 18 años y la muerte le ha arrebatado su primer amor. Tras un año de duelo vuelve dispuesta a abrir su corazón pero con una condición: Quiere un hombre que la respete, presuma de ella y esté a la altura de lo que ya ha vivido.

Emma ya estuvo en 'El diario de Jorge', de hecho el presentador Jorge Javier Vázquez no se ha olvidado de ella tras el enorme éxito que tuvo su participación en el programa.

Sin embargo, hoy no viene a solucionar un enfrentamiento con algún amigo si no a encontrar el amor. Y es que hace un año perdió a su primer amor.

Hace un año perdió a su primer amor

Su pareja, de tan solo 25 años, falleció de una manera inesperada que se niega a contar la invitada. "Me ha enseñado lo que es el amor, me ha demostrado muchas cosas". Y es que estaba "hasta las trancas", pero "de la noche a la mañana falleció".

"Es algo duro de asimilar y, en ese momento, me cerré a volver a creer en el amor. Creía que jamás en mi vida me iba a volver a ilusionar", confiesa. "Él era especial en sí", insiste.

Todavía está presente todos sus días pero quiere quedarse con lo bueno dado que él le eligió para estar a su lado "hasta el último día": "Eso es muy bonito".

Se conocieron de fiesta y "fue un flechazo". Además, al ser una persona trans, le parece muy importante que no le escondiera dadas las circunstancias de Cádiz: "Antes de conocer a mi expareja lo permitía".

Pero este tan solo es un requisito de todos los que hoy pide en el programa la invitada para encontrar a su pareja ideal.