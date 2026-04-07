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Un tenso enfrentamiento vivido en 'El diario de Jorge' ha dejado al descubierto una sorprendente historia de traición entre amigas. La protagonista, Alia, se negó rotundamente a devolver el dinero que obtuvo tras vender la ropa de una amiga sin su consentimiento, justificando su acción como un acto de venganza.

Todo salió a la luz cuando la afectada descubrió que varias de sus prendas habían desaparecido y, poco después, ya habían sido vendidas. La sorpresa fue mayúscula al conocer que detrás de todo estaba alguien de su entorno cercano. “Dame mi dinero”, reclamó visiblemente indignada Claudia en pleno plató, sin obtener la respuesta que esperaba.

"Si no me da trabajo, ¿de dónde saco la pasta?"

Alia, lejos de negar los hechos, terminó reconociendo lo ocurrido. “Efectivamente, sucedió”, admitió, aunque trató de restar importancia a su acción. Según explicó, su motivación fue personal: no haber conseguido un trabajo en el negocio de su amiga. “Si no me da trabajo, ¿de dónde saco la pasta?”, argumentó, dejando claro que su decisión fue una represalia directa.

La situación se tensó aún más cuando confirmó que no piensa devolver el dinero: “No, ni de coña”, respondió tajante ante la pregunta del presentador. Una postura que generó incredulidad tanto en el plató como entre los presentes. La afectada, por su parte, rechazó cualquier justificación y recordó conflictos previos que habrían deteriorado la relación. Lo que comenzó como una amistad terminó convertido en un conflicto marcado por la desconfianza y el resentimiento.