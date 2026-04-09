¡No te pierdas la tercera semifinal de 'Got Talent España! El sábado a las 22:00h, en Telecinco

Got Talent 09 ABR 2026 - 15:52h.

Disfruta de las sorprendentes actuaciones el sábado 11 de abril a las 22:00h

Vuelve a ver la segunda semifinal de 'Got Talent España' en Mediaset Infinity

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Tras una segunda semifinal de infarto, 'Got Talent España' celebra la tercera semifinal. No te pierdas una noche cargada de emociones y llena actuaciones sorprendentes en la que conoceremos a tres nuevos finalistas que se sumarán a AM Dance Studio, Dúo O and S, Mateo Jurado, Sebas Guillem, Geneviève Côté, D’art Espectáculos y Nacho Samena.

¡No te lo pierdas! El próximo sábado 11 de abril a las 22:00h, en Telecinco.