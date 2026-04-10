telecinco.es 10 ABR 2026 - 12:11h.

El programa refuerza nuevamente su compromiso con las economías domésticas con cheques para ayudar específicamente a pagar gastos del hogar como la luz, el gas, la hipoteca o el alquiler

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Tras repartir cheques gasolina con la campaña ‘¡A repostar!’, el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina pondrá en marcha desde el lunes 13 de abril ‘¡Recibos fuera!’, una nueva acción especial en la que los concursantes podrán ganar cheques para ayudar específicamente a pagar gastos del hogar como la luz, el gas, la hipoteca o el alquiler.

En cada programa, los ganadores de las pujas recibirán un cheque adicional de 300 euros, que se añadirá a los 100 euros habituales en caso de acertar el precio exacto. El incentivo se traslada también al final del programa: si un concursante consigue llevarse el escaparate final, sumará un cheque de 3.000 euros al valor de los premios.

La acción, con la que el programa refuerza nuevamente su compromiso con las economías domésticas, tendrá su reflejo en la puesta en escena con la integración del claim en la cabecera y las pantallas del plató, así como con elementos de atrezo específicos, como los cheques que se entregarán a los concursantes.