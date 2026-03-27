telecinco.es 27 MAR 2026 - 14:56h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Rocío!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

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A Rocío no se le ha dado nada bien el juego en el que ha participado tras ganar una de las pujas de 'El precio justo', pero sí que ha tenido más suerte en la ruleta final, donde ha vencido al resto de concursantes y se ha plantado en la final para enfrentarse a 'El escaparate final'.

La concursante ha conseguido un margen de 3.000 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Tres plantas y sustrato, además de comida para perros y gatos y sus respectivos comederos

Una moto eléctrica, moderna y ágil para moverse por la ciudad

Un viaje de 8 días y dos personas para recorrer el camino de Santiago portugués con alojamiento, desayuno y transporte de equipaje incluido

Un coche Fiat eléctrico y compacto

Además, durante esta semana en el concurso, si el participante acierta el precio justo no solo se lleva todos los premios si no que también se lleva un cheque de carburante valorado en 3.000 euros.

Después de escuchar las características de todos los premios y ver lo que podría llevarse a casa, Rocío ha echado cuentas, ha escuchado la opinión del público y finalmente ha tomado una decisión: ''15.500 euros'', afirma, entre dudas.

Tras su decisión, Rocío espera nerviosa junto a Carlos Sobera y Tania Media:, ''Me va a dar algo'', dice ella y el presentador le explica algo: ''Hoy es el último día que estamos repartiendo ese talón en caso de llevarse el escaparate final''.

Después de una pequeña espera, el presentador grita el precio del escaparate: ''15.579 euros'', por lo que la concursante se ha quedado dentro del margen y... ¡Ha conseguido hacerse con todos los grandes premios de 'el escaparate final!', además del cheque para gasolina.