Supervivientes 10 ABR 2026 - 15:45h.

Varios supervivientes se someterán, además, al dilema más difícil del reality, en una entrega que abordará la última hora tras la nueva configuración de los equipos y en la que Claudia protagonizará un emotivo reencuentro con su madre, que podría ser clave en su estado de ánimo para seguir afrontando la aventura

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El estreno en la presente edición de uno de los juegos más duros, espectaculares y emblemáticos de la historia del formato, la Noria Infernal, con el Tridente Dorado como gran privilegio para su ganador; y el dilema más difícil de toda la edición para algunos de los supervivientes, formarán parte de la nueva gala de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 12 de abril a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

La Noria Infernal será uno de los tres juegos que integrarán una nueva ‘Batalla de Titanes’ y cuyo ganador final se hará con el mayor de los poderes de la edición: el Tridente Dorado, que permitirá a su portador salvar a un nominado, incluido a sí mismo dado el caso. Además, varios participantes se enfrentarán a uno de los dilemas más complicados de la edición: renunciar a su objeto personal -el único vínculo material con su vida fuera de la isla- a cambio de un suculento plato de comida o de recibir noticias de sus seres queridos.

Por otro lado, el programa prestará especial atención a las primeras horas de convivencia y supervivencia tras la nueva configuración de los equipos, actualmente distribuidos así: Playa Victoria con Ingrid, Maica, Aratz, Gerard, Nagore, Toni y Jaime; y Playa Derrota con Alba, Claudia, Almudena, Borja, Alvar, Ivonne, Darío y Soto. En este sentido, los supervivientes, reunidos en ‘El Consejo de los Dioses’, afrontarán cara a cara y tratarán de resolver los conflictos que están dificultando la convivencia. Por último, mostrará cómo han transcurrido las 24 horas de estancia en los cayos de Lidia Torrent tras su emotivo encuentro con Jaime Astrain en el Puente de las Emociones.