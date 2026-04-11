Lorena Castell desvela una de sus técnicas para ligar: "Aprovecho cuando estoy en el aeropuerto"

Got Talent 11 ABR 2026 - 23:30h.

La jueza de 'Got talent' ha aprovechado una pregunta de Santi Millán para contarle a sus compañeros cómo liga a veces: "¿Vosotros qué hacéis en el tiempo muerto de los aeropuertos?"

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Santi Millán aprovechaba la preparación del número de Adrián Vega para lanzarle una pregunta a los jueces: ¿Cuántos aviones cogéis al mes? Ninguno de ellos tiene una cifra exacta, pero lo que uno de ellos sí que tiene claro es lo que se puede hacer en un aeropuerto en esos largos ratos de espera entre vuelo y vuelo.

Para Lorena Castell, que no tiene pelos en la lengua, ese tiempo muerto de los aeropuertos es ideal para tirar de ligoteo. La catalana ha compartido con sus compañeros y con la audiencia del programa cómo se las ingenia para ligar entre vuelo y vuelo:

"Yo tiro de app de ligoteo en esos ratitos muertos porque siempre a alguien cazas por el aeropuerto. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Una cosita así con misterio. ¿Tú no chateas en el aeropuerto, Risto? ¿No escribes diciendo 'ya voy, ya sale mi vuelo, espérame'?".

Risto, que no es tan dado a hablar de su vida privada como Lorena, respondía divertido: "Si yo envío un mensaje diciendo 'ya estoy llegando' me responden 'no, por favor".

Lorena Castell y su lado más íntimo en 'Got Talent'

La jueza hacía balance de su experiencia en la mesa y nos contaba qué actuaciones le han robado el corazón y los detalles que ha fichado en secreto para sus propios espectáculos. Y es que la polifacética artista charlaba con nosotros para hacer un balance muy sincero de su paso por el programa y contarnos cómo ha absorbido cada actuación y por qué este formato le ha permitido conectar de una manera tan especial (y transparente) con la audiencia.