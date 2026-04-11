Got Talent 11 ABR 2026 - 22:15h.

El significativo regalo de 'Got Talent España' a Risto Mejide por su último pase de oro en el programa

Ya disponible, en Mediaset Infinity, la tercera semifinal de la undécima temporada de 'Got Talent España'

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Risto Mejide lleva diez años concediendo pases de oro en ‘Got Talent España’ y bien es verdad que, en su historial, a lo largo de esta década, ha habido de todo. En la tercera semifinal de esta undécima temporada, Risto concede su último pase de oro y por ello el programa tiene para él un regalo muy especial.

Al inicio de la tercera semifinal, Santi Millán recuerda a todos que Risto Mejide se despedirá del programa una vez concluida la temporada y anuncia un regalo muy especial para él, para que nunca se olvide de todo lo que nos ha dado a lo largo de esta década valorando el talento.

El significativo regalo de ‘Got Talent’ a Risto Mejide

El regalo que ha recibido Risto Mejide es un mini botón dorado que simboliza el pase de oro, metido en una pequeña urna que Risto ha recibido con emoción. Lorena Castell anuncia que le está dando pena vivir este momento mientras que Paula Echevarría no puede evitar bromear con su compañero y decir que tenían que haberle regalado un botón rojo, por todas las veces que lo ha pulsado a lo largo de estos diez años.