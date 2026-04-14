Avance | Tensión y lágrimas en la despedida de las parejas antes de sus primeras citas

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Tras la ceremonia de los collares, las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' vuelven a sus villas para empezar a conocer mejor a los solteros, donde comienzan a dejar entrever quién es la soltera que más les gusta. Luis es uno de ellos, quien confirma que su prototipo es Nieves.

Es el momento de que las parejas entreguen a su soltero o soltera favorito el collar para disfrutar de la primera cita, en la que la tensión entre los participantes se hace cada vez más evidente, y Sandra Barneda se ve obligada a expulsar a dos chicos.

Algunas elecciones de cita no gustarán a sus parejas, que no terminan de comprender las decisiones de sus parejas. Por primera vez, la Sombra de la Tentación otorga un nuevo poder a las parejas: con los collares de la sombra tienen la posibilidad de proteger su relación. Además, las parejas se despiden por última vez hasta el final de la experiencia, en una despedida cargada de emoción y lágrimas.