Logo de telecincotelecinco
Logo de El diario de JorgeEl diario de Jorge

Una relación con una mujer trastocó su amistad: María Gracia le pide a Rocío explicaciones de su desaparición tras dos meses sin cogerle el teléfono

Una relación con una mujer trastocó su amistad: María Gracia le pide a Rocío explicaciones de su desaparición tras dos meses sin cogerle el teléfono
María Gracia muestra su enfado a Rocío. 'El diario de Jorge'
Compartir

María Gracia entraba en plató para encontrarse con su amiga, sin olvidar el motivo por el que están en 'El diario de Jorge': "Ahora le voy a poner las pilas". Y es que no entiende cómo es posible que lleve tres meses con "una muchacha" y todavía no se la haya presentado: "¿Lo ves lógico?".

La respuesta de Rocío a los reproches de su amiga

Rocío le asegura a su amiga del alma que no ha tenido tiempo para presentaciones, pero lo cierto es que no logra convencer a María Gracia. "Está enfadada", percibe correctamente. Es Jorge Javier quien quizás da con la clave: "Supongo que el tiempo libre, no te enfades, prefiere estar con su novia que contigo".

PUEDE INTERESARTE

La invitada mira a su amiga buscando una respuesta y, al no obtenerla, le recrimina bromeando: "Rocío, hija, que somos hermanitas". "Te conozco hace muchos años ya, ahora estoy con ella", contesta riendo a carcajadas mientras se abrazan.

Temas