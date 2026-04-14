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El llamamiento que hizo Nayma, una mujer natural de Orense, ha tenido resultados. Compartió su historia en 'El diario de Jorge', donde aseguró que creció en un entorno bastante desestructurado. Aseguraba por ejemplo que solía comer los restos de la basura y que su madre se descuidó por completo de sus hermanos y de ella durante su infancia.

Un día apareció en un centro de menores, donde creció sana y salva. Pero durante años le ha acompañado una gran duda: saber qué será de sus hermanos biológicos con los que convivió cuando era pequeña.

Nayma descubre que tiene un hermano paterno

Nayma pidió encontrar a Belén García Salazar y a Jesús García Salazar. Por el momento, estos dos individuos no han sido localizados aunque ha recibido una sorpresa mayúscula al saber que tenía un hermano más: Adrían García.

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"Mi padre es Ramón García Amaya y Nayma es mi hermana. Me quiero poner en contacto con ella", lanzó al equipo del programa a través de un mensaje. Adrián y Nayma son así hermanos por parte de padre, algo que hemos podido saber tras recopilar todos sus datos. "Quiero ayudarla"

Por fin, una y otro se han visto las caras aunque a través de una videollamada televisada, ya que la mujer de Adrián tiene un embarazo de riesgo y no ha sido posible que se su desplazo desde Valencia a Madrid. "Estás en la misma situación que yo estuve, quiero ayudarte", le ha transmitido como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.