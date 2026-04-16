El concursante que ha sorprendido a Carlos Sobera con un rap improvisado: "Un crack"

telecinco.es 16 ABR 2026 - 14:54h.

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A la voz de Carlos Sobera anunciando “Nicolás Fernández Ortega, recibos fuera”, el concursante de Utrera (Sevilla) ha entrado en el plató de 'El precio justo' y ha conquistado al público y al presentador en apenas un minuto. “Soy repartidor de fruta, mozo de almacén y rapero”, ha dicho. Sobera le ha propuesto en ese momento que hiciera “un rap de fruta”.

El concursante ha improvisado un divertido rap que ha arrancado los aplausos del público y ha recibido la felicitación del presentador, que le ha dicho: “A raíz de esto, te van a salir bolos”.

A continuación, se ha presentado un sillón hinchable como objeto del juego del precio justo. Nicolás ha acertado su valor y, como premio, ha recibido 300 euros del programa, diciendo que "los iba a invertir en su música". Después, ha jugado al Grand Prix, donde Tania le ha propuesto un acuerdo: cantar un rap a cambio de los segundos que durara su actuación, con un máximo de 30 segundos.

Finalmente, el concursante de Utrera se ha llevado todos los productos del juego junto al talón de 300 euros. “Un crack, contratadle”, ha dicho Carlos Sobera al despedirlo.