telecinco.es 08 ABR 2026 - 13:49h.

Dale al play y descubre cómo ha sido el momento en 'El precio justo'

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José Manuel ha acudido a 'El precio justo' con muchas ganas e ilusión porque, según ha explicado, no está pasando por su mejor momento. El concursante ha contado que lleva luchando un año y medio contra una enfermedad oncológica y afirma que concursar en el programa es un gran motivo de alegría para él.

Tras explicar su historia, el concursante ha tenido mucha suerte y ha conseguido acertar una de las pujas del concurso, lo que le he dado la oportunidad de jugar a uno de los juegos. Acompañado por su madre, a la que él denomina como ''su cuidadora'', que ha bajado desde el público para acompañarle, han jugado a 'Los dados' para intentar conseguir el gran premio que consiste en un viaje de tres días y dos noches a Roma para dos personas.

En un momento dado del juego, el concursante y su madre han protagonizado un emotivo momento que ha emocionado a todos cuando Carlos Sobera le ha lanzado una pregunta: ''¿Os marcharíais juntos a Roma?'', a lo que José Manuel ha contestado que sí mientras sus ojos han comenzado a llenarse de lágrimas.

El concursante ha explicado que supondría una alegría y Carlos Sobera se ha acercado para darle una gran abrazo y un beso: ''Hay mucha emoción. Fui hace mucho tiempo y me gustaría vivirlo otra vez'', ha explicado José Manuel. Justo después, el presentador ha anunciado el resultado del juego: ''¡Se van a Roma!'', por lo que el concursante y su madre han conseguido el premio tras acertar el precio de la escapada.