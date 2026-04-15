La reacción de Carlos Sobera ante la cómica advertencia de una concursante: ''No me estrangules''

telecinco.es 15 ABR 2026 - 14:24h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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Loli y Milene son abuela y nieta y han conseguido acertar una de las pujas de 'El precio justo' por lo que han conseguido llevarse un cheque de 300 euros para gastos del hogar como la luz, el gas, la hipoteca o el alquiler, además han tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos del concurso.

Antes de comenzar a jugar, Loli ha sorprendido a Carlos Sobera: ''Te hemos traído un regalito, a ti y a Tania'', acto seguido, nieta y abuela han ido a por el regalo y se lo han entregado al presentador provocando un cómico momento que ha hecho reír a todo el plató del concurso.

Loli le ha entregado a Carlos Sobera un pañuelo de su pueblo y en cuanto ha ido a ponérselo en el cuello el presentador ha bromeado: ''pero no me estrangules, eh'', y ella le ha advertido, entre risas: ''No quisiera, oye, si no me llevo el premio, te voy a estrangular''.

Tras el momentazo, nieta y abuela han jugado al 'Minigolf', y pese a que no se les ha dado mal, en el momento de meter la pelota en el agujero no lo han conseguido y finalmente se han quedado sin el gran premio que era un alquiler de una semana en una camper vintage.