Antía Troncoso 16 ABR 2026 - 21:21h.

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Adrián asegura que la novia de su mejor amigo ha ocupado su lugar. Una cuestión que ha decidido resolver en 'El diario de Jorge' después de sentirse durante casi un año sustituido, ignorado y engañado por una de las personas más importantes de su vida. Un distanciamiento que comenzó cuando él se hecho pareja. ¡No te lo pierdas!

Dispuesto a reclamar su sitio en su triángulo de amor y amistad con su mejor amigo, Javi, y la novia de este, Celeste, Adrián se ha sentado con Jorge Javier para compartir su historia en el programa: "Siempre, desde que tengo uso de razón, ha estado a mi lado, pero hace un año hay un distanciamiento, justo cuando aparece una mujer en su vida", ha explicado el joven.

Una mujer llamada Celeste y que estaba escuchando todo desde el público. En un momento dado, Jorge Javier la ha llamado para que se sentase con ellos y explicase su versión. Ella ha accedido y no ha dudado en lanzar una replica a Adrián: "¿Si lo ha echado tanto de menos porque no lo ha llamado?". A lo que el joven ha respondido: "Lo he llamado y me ha mentido".

La reflexión de Jorge Javier sobre la amistad y el paso del tiempo

Instantes después, Javi ha entrado al plató donde se ha encontrado con su novia y su mejor amigo. Cara a cara, Adrián le ha pedido a su mejor amigo los motivos por los que se ha distanciado de él. "Creo cada uno fuimos por un camino diferente, poco a poco. Cada uno empezó a juntarse con otra gente. No creo que haya ningún motivo, cada uno cuando va creciendo y se va juntando con otra gente", ha sido la explicación de Javi a Adrián.

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Al escuchar las sinceras palabras de Javi, Jorge Javier ha lanzado la siguiente reflexión: "Está poniendo voz a algo que sucede muchas veces en la vida y es muy difícil aceptar, que vamos creciendo y que va apareciendo otra gente en nuestro camino y que los que vamos dejando atrás no es que los dejemos de querer, pero ya no forman parte de tu vida, que los sigues queriendo, pero ya no es tu vida. No es que los haya echado de mi vida, simplemente cada uno toma su camino y, por suerte o por desgracia, te vas separando de mucha gente”.