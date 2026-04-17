telecinco.es 17 ABR 2026 - 15:00h.

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María del Carmen ha acudido a ‘El precio justo’ desde Cerezo, un municipio de la provincia de Cáceres. Nada más llegar, Carlos Sobera le ha preguntado en tono divertido si había ido a buscar novio, a lo que ella ha respondido: “A buscarte a ti”.

La concursante, ya jubilada, ha explicado que se ha dedicado “a muchas cosas” a lo largo de su vida. Ha asegurado que ha hecho de todo, desde trabajar en un colegio hasta hacerlo en un portal. Sin embargo, lo que más ha sorprendido al presentador ha sido su sentido del humor cuando ha añadido: “En un portal trabajando, no de otra cosa”, provocando la risa de Sobera.

María del Carmen ha participado en la primera puja, aunque no ha sido hasta la última cuando se ha incorporado de lleno al juego (y lo ha hecho bailando de forma eufórica junto al presentador). Bautizada como la “superabuela” por Sobera, ha jugado a “El Termómetro”, donde ha ganado un frigorífico valorado en 269 euros junto a un talón de 300 euros.

Posteriormente, ha pasado a “La Ruleta” junto al resto de concursantes, donde se ha disputado un puesto en el escaparate final. Finalmente, ha sido ella quien ha llegado a esa última fase, aunque no ha conseguido llevarse el gran premio. “Nos hemos quedado a años luz”, le ha dicho el presentador, a lo que ella ha respondido con naturalidad: “No pasa nada”. Sobera la ha despedido destacando su participación: “Tú sigues siendo la súperabuela, has estado muy bien”.