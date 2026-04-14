telecinco.es 14 ABR 2026 - 13:54h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo en 'El precio justo'!

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Carlos Sobera continúa repartiendo 300 euros a todos los concursantes que ganen alguna puja de 'El precio justo', la finalidad de esta acción es ayudar con estos cheques a pagar gastos del hogar como la luz, el gas, la hipoteca o el alquiler. En esta ocasión, los concursantes que tienen la posibilidad de llevarse los cheques son muchos y muy distintos, tanto que algunos han llamado la atención del presentador.

El presentador ha llamado ¡A jugar! a los concursantes uno por uno, pero ha habido dos que le han llamado la atención, el primero se ha presentado con una máscara de extraterrestre, algo que ha captado la atención de Carlos Sobera desde el minuto uno: ''Marciano José Luis ¿De qué planeta viene?''.

''Yo vengo de Marte, creéis que no hay vida, pero sí que la hay'', ha contestado el concursante, provocando la risa del presentador: ''Yo no he dudado nunca'', pero el concursante ha seguido: ''He venido a la tierra porque los marcianos hablaban mal de los terrícolas y quería conoceros de primera mano y he visto que sois buena gente, me encanta estar en este planeta con vosotros''.

Sus palabras han provocado la cómica reacción del presentador: ''Yo reconozco que pedí a la dirección que me trajeran concursantes especiales, pero que estuvieran como una chota no'', ha bromeado Carlos Sobera. Justo después de este momentazo, otro de los concursantes, Miguel Ángel, ha imitado a Mariano Rajoy después de que Carlos Sobera se lo pidiese y el plató de ha puesto en pie al escucharle.