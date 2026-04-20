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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que ha destacado la reunión de los líderes de la izquierda mundial de este fin de semana y las próximas elecciones de Andalucía.

"Buenos días. Este fin de semana España ha vivido un Madrid-Barcelona. Una polarización política que se resume en dos fotos. En la Puerta del Sol, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y en la otra foto, Pedro Sánchez junto a Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. La política nacional se ha convertido en una liga de naciones dividida y polarizada. Es más, las elecciones andaluzas se plantean en clave internacional. Ya no importan tanto los servicios sociales, los trenes, el empleo o la economía. Lo importante para la gente de Huelva, que es donde ha estado Sánchez este fin de semana, es que la Unión Europa rompa con Israel. Para los onubenses del municipio de Gibraleón lo realmente crucial no es el dato del paro, sino que Sánchez es la némesis de Trump y de Netanyahu. María Jesús Montero en su mitin ha dicho: "Pedro Sánchez es un referente mundial. Siempre alza la voz frente a la injusticia, él es el primero y detrás de él van el resto de países", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Faltaba China en la cumbre, que como saben está en el lado correcto de la Historia y defiende el derecho internaciona"

La presentadora ha continuado en directo: "Este es el nuevo mantra, el lema electoral con el que Montero pretende levantar las encuestas con un PSOE en mínimos históricos, por debajo del listón de 2022, cayendo hasta los 26 o 27 escaños según la Fundación Centro de Estudios Andaluces. La polarización internacional se ha convertido en el centro de la precampaña para desviar la atención del juicio mascarillas o del caso SEPI que salpica a personas del entorno de María Jesús. Montero".

"El muro de las lamentaciones de este Gobierno es una política internacional que reúne en Barcelona a determinados líderes de la izquierda bajo el lema "Defender la Democracia". Faltaba China en la cumbre, que como saben está en el lado correcto de la Historia y defiende el derecho internacional. Dice María Jesús Montero que "Sánchez planta cara a los poderosos, se llamen Trump, Putin o grandes multinacionales", mientras apoya al régimen chino, el pulmón financiero de Putin en la guerra de Ucrania. En este mundo maniqueísta de buenos y malos quieren que veamos el planeta como una de esas películas de Sergio Leone que se rodaban el Almería. Con la política española convertida en un spaguetti western de bajo presupuesto", ha sentenciado Ana Rosa Quintana. .