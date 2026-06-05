Antía Troncoso 05 JUN 2026 - 23:42h.

Compartir







'¡De viernes!' emite la entrevista póstuma de Frank Francés una semana después de su fallecimiento a los 62 años. En el plató, su exmujer, Silvia Salas, se reencuentra con Enzo, uno de los hijos del tenista, y juntos escuchan la sincera grabación en la que Frank habló claro sobre la larga enfermedad que padecía y que terminó acabando con su vida.

Tras 20 años alejado de los focos, Frank Francés se reunió hace un año con Santi Acosta para concederle una entrevista donde por primera vez habló sobre el cáncer que le fue diagnosticado en 2018 y que le afectaba en la parótida. "Tienes dos opciones, entrar en depresión y ver todo negativo y contagiar a tu entorno u optar por luchar y dar ejemplos a mis hijos", se sinceró el deportista sobre cómo se enfrentó a la enfermedad.

Frank Francés, en su última entrevista: "Morir es un descanso para mí"

Tal y como esté aseguró, sus cuatro hijos fueron su motor para seguir adelante en este duro momento. Sin embargo, Fran Francés también reconoció que convivir con esta enfermedad durante tantos años, le llevó a reflexionar sobre la vida y la muerte, una realidad que afrontaba con serenidad:

"Yo estoy cerca de la muerte, se que cada día es una victoria. Estoy feliz de estar vivo y estoy feliz porque me siento listo para morir. Morir es un descanso para mí, porque si te soy sincero, más de una vez dije 'si me voy, gracias a dios, me voy' porque no te puedo contar lo que es superar psicológica y fisiológicamente las dificultades que se presentan con una patología de este tipo".

Enzo, hijo de Frank Francés, sobre los últimos días de su padre: "Me hizo más fuerte"

En plató, Enzo, hijo de Fran Francés, recuerda cómo vivió su padre sus últimos días y la actitud positiva con la que lo afrontó: "Sé le podía ver todo el dolor que le estaba causando el cáncer y no era nada fácil tomarlo de la manera en la que lo estaba tomando él (...) Para mí, fue un dolor que me hizo más fuerte, saber que mi padre está dispuesto a morir y que lo está dando todo por nosotros".