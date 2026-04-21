Un anuncio clave de Sandra Barneda y la llegada de una nueva pareja marcan el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'

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En el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 10’, se incorpora la nueva pareja de esta edición llega dispuesta a dar un giro por completo a la convivencia tanto en Villa Montaña como en Villa Deseo, jugando desde el primer momento: “Mira el primer día y ya jugando con hielo, flipas”.

Mientras los chicos y las chicas continúan dejándose llevar con los tentadores, la luz de la tentación no deja de sonar en ambas villas. Sin embargo, no todos viven la experiencia del mismo modo: Julia se siente superada por la situación y decide refugiarse en su habitación mientras el resto disfruta de la piscina.

La tensión aumenta cuando Sandra Barneda aparece en Villa Montaña para comunicar a los chicos un anuncio clave: “La sombra de la tentación está revelando todo su poder en Villa Deseo. Por primera vez, chicos, hay imágenes para vosotros”.