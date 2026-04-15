Lara Guerra 15 ABR 2026 - 23:12h.

Compartir







'La isla de las tentaciones 10' ha comenzado y en tan solo sus primeras horas de reality, muchas parejas se encuentran al límite. Después de una ceremonia de collares muy tensa, ha llegado el momento de que decidan sus primeras citas y lo hacen con un poder inédito; la sombra de la tentación.

"Estos collares negros son los de la sombra, y con ellos, chicos y chicas tenéis el poder de proteger la tentación anulando una cita con la tentación. Unos y otros, tenéis que decidir quién de la otra villa no disfrutara de la cita con el soltero o soltera que haya elegido. Tenéis un minuto para decidirlo", introducía Sandra Barneda. Tras esto, cada grupo se reunía para tomar su decisión.

El turno de las chicas

Leila es la encargada de Villa Deseo para comentar la decisión de las chicas: "Sandra, las razones son clarísimas. Por maleducada, porque no se ha portado bien con nosotras desde el principio. Solo quiere protagonismo y no se lo vamos a dar. Así que, es Fátima".

Al escuchar esto, la tentadora confiesa que no le ha sorprendido porque parece "que les genero un terror interno. Pero, no pasa nada, puedo con ellas y con 10 más". Ainhoa, sorprendida por su reacción, comenta: "Esta vive en una nube que me encantaría visitar". Álex comenta que pese a que viene a tentarse, no le han gustado las actitudes de la tentadora por lo que no le "preocupa".

El turno de los chicos

Álex es el encargado de dar la decisión de Villa Montaña: "Hemos decidido darle el collar a Fran porque, es verdad que yo confío en mi novia y quiero que se tiente. Pero, yo estoy tan seguro que no va a caer, pues he decidido que no me hace falta ver la cita. Ha sido por descarte, la verdad". El tentador, de nuevo coincide con Fátima y confiesa que no le sorprende. Ainhoa se ha mostrado agradecida porque no se siente cómoda teniendo citas con chicos.