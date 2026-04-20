¡Momentazo! Una concursante le dedica una canción a Tania Medina en 'El precio justo': ''Bravísimo''

telecinco.es 20 ABR 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo de la concursante en el programa!

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Esta semana es muy especial en 'El precio justo', el programa celebra por todo lo alto la Feria de Abril y muchas de sus concursantes acuden a plató vestidas con todo tipo de trajes de sevillanas, incluso Tania Medina se viste acorde a la ocasión.

Pero también ha sido un día especial por otro motivo, una de las concursantes, Irene, ha protagonizado un momentazo en el concurso después de tener un regalo muy especial preparado para Tania, a la que ha sorprendido gratamente.

''Soy de Toledo, mi relación con el flamenco es una pasión que llevo desde niña, una pasión familiar y que se ha convertido en una profesión complementaria. Tengo dos hijas que me han quitado la vergüenza y el dinero y me he hecho cantaora. Soy profesora de inglés y o te canto por sevillanas o te canto flamenco en inglés'', cuenta Irene con emoción.

Tras sus palabras, Carlos Sobera le pide que lo haga en inglés y ella se lo dedica a la azafata: ''Esto va para Tania, por su puesto'', acto seguido, Irene se ha puesto a cantar flamenco en inglés y ha dejado a todo el mundo impresionado con su gran talento con la música: ''Bravísimo, lindísimo'', ha felicitado Carlos Sobera a la concursante tras su actuación.