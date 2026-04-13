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Mario se pone muy nervioso durante el escaparate final de 'El precio justo': ''Para, que me muero''

Mario se pone muy nervioso durante el escaparate final de 'El precio justo': ''Para, que me muero''
'El precio justo'. Telecinco.es
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Esta es una semana muy especial en 'El precio justo', en esta ocasión el concurso vuelve a apostar por su compromiso con las economías domésticas y regala cheques de 300 euros para ayudar específicamente a pagar gastos del hogar como la luz, el gas, la hipoteca o el alquiler a todos aquellos concursantes que adivinen una de las pujas del programa.

Mario ha sido uno de los concursantes que ha conseguido jugar a uno de los juegos tras adivinar una puja, y además de llevarse los 300 euros del cheque, ha conseguido llevarse también 1.700 euros a casa. El concursante también ha vencido a todos sus contrincantes en la ruleta final y se ha enfrentado a 'El escaparate final' con muchísimas ganas.

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El concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

  • Una cesta de fruta y verdura frescas cada semana durante un año
  • Una embarcación amplia y resistente con remo y bomba, además un pato de pesca
  • Un viaje a Irlanda de 4 noches para dos personas con vuelos y alojamiento incluidos
  • Una moto estilo custom, potente y elegante

Después de escuchar las características de todos los artículos y ver lo que podría llevarse a casa, Mario ha echado cuentas, ha escuchado la opinión del público, y aunque ha dudado, finalmente ha tomado una decisión: ''22.000 euros diría yo''.

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El concursante espera nervioso junto a Carlos Sobera y Tania Medina a que el panel anuncie el precio justo: ''Sube un poquito, por favor, no bajes. Para, que me muero'', grita Mario. Después de una pequeña espera, el presentador da el resultado del precio del escaparate: ''34.146 euros'', por lo que el concursante no ha conseguido llevarse el gran escaparate final del concurso.

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