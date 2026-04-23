El marido de un concursante sorprende a todos cantando una copla de Rocío Jurado: "Canta de maravilla"
Javier acude a ‘El precio justo’ y, tras acertar en la tercera puja del programa –en la que apostó por 69 euros como el precio de un masajeador de manos–, Carlos Sobera le daba la bienvenida anunciándole que "no había regalo" porque iban a jugar a El Plinko.
Antes de empezar, el presentador le preguntaba con quién había venido y luego invitaba a su marido, Christian, que lo acompañaba, a jugar también. “Tienes pinta de cantante”, le ha dicho el presentador. “No te has equivocado”, ha respondido él.
Christian ha cantado ‘Triniá’, una copla andaluza de Rocío Jurado, dejando al público y al presentador con la boca abierta. “Canta de maravilla”, ha reconocido el presentador. No ha sido esta la única ocasión en la que se ha atrevido a cantar, pues lo ha hecho después con una canción propia, impresionando de nuevo a todos.
La pareja ha terminado El Plinko con “cuatro ceros”, algo que, según el presentador, nunca antes había ocurrido. “En la vida nos había pasado que de cuatro tiradas se sacaran cuatro ceros”, ha dicho. “Esto merece un premio”, ha anunciado justo después, dándoles una quinta ficha que han encajado en la casilla de 500.