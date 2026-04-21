Rocío llega hasta el escaparate final, pero no tiene clara su decisión: ''¿Quieres dejarlo ahí?''

telecinco.es 21 ABR 2026 - 15:05h.

Dale al play y disfruta de la jugada de Rocío en 'El escaparate final'

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Rocío llega a 'El precio justo' con muchas ganas e ilusión por participar. Después de ganar una de las pujas del concurso, aunque no ha conseguido llevarse el premio, ha logrado vencer al resto de concursantes en la ruleta final y se ha enfrentado a ‘El escaparate final’.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un año de frutas, verduras y hortalizas

Un sofá de una plaza de estilo clásico

Viaje a Egipto de 8 días para dos personas con vuelos, alojamiento, traslados y visitas incluidas

Una gran moto con carácter y estilo aventurero

Después de ver los premios expuestos en el escaparate, Rocío ha hecho sus cálculos tras escuchar atentamente las características de los artículos, y pese a que ha dudado, ha tomado una decisión: ''23.500 euros'', pero Carlos Sobera le pregunta: ''¿Quieres dejarlo ahí?'', y ella decide cambiar su respuesta por 24.300 euros.

Tras tomar una decisión, la concursante espera nerviosa a que el panel anuncie el precio justo, y después de una corta espera, el presentador lo revela: ''33.963 euros'', por lo que finalmente Rocío se marcha a casa con las manos vacías.