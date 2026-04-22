Carlos Sobera alucina con el talento secreto de una concursante de 'El precio justo': ''¡Fantástico!''

telecinco.es 22 ABR 2026 - 14:21h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo en plató!

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Irene es una de las afortunadas que ha tenido la oportunidad de concursar en 'El precio justo', pero no solo eso, la concursante se ha convertido en una de las protagonistas del programa tras demostrarle a Carlos Sobera, y a todo el plató, su talento oculto.

Durante este miércoles, el programa celebra el Dia Internacional de la Madre Tierra y Carlos Sobera ha llamado a Irene a jugar y se ha interesado por el grupo que la acompaña: ''Son mis compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, de la unidad de botánica'', cuenta la concursante.

Después de conocer un poquito más a la nueva concursante, el presentador le lanza la pregunta: ''Bueno, Irene, me han dicho tus compis de universidad que tú cantas ¿Es verdad? Venga, muy breve''.

Tras lo ocurrido, a Irene le ha entrado la risa, pero se ha lanzado a cantar: ''Más o menos, la de Pocahontas, por ejemplo, por el Día de la Tierra'', acto seguido, Irene ha dejado impresionado a Carlos Sobera con su voz: ''¡La madre...! Muy bien, pero muy bien, Irene, fantástico''.