Got Talent 26 ABR 2026 - 00:55h.

Risto Mejide muestra su decepción al descubrir quiénes son los más votados por el público de 'Got Talent'

Ya puedes ver la cuarta y última semifinal de 'Got Talent España'

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‘Got Talent España’ ha recibido sobre el escenario a los 12 últimos artistas que tenían la oportunidad de darlo todo para hacerse con una ansiada plaza en la gran final de esta undécima edición. Lástima que solo hubiera plaza para 3 de estos participantes. Asistimos al último pase de oro de la edición y vemos la decepción de Risto Mejide al ver quiénes son los más votados por el público.

Kristy Sellar, pase de oro de Paula Echevarría

Kristy Sellar se ha llevado el último pase de oro de la edición. Ha sido Paula Echevarría quien tenía el poder de otorgarlo y no ha tenido dudas a la hora de dárselo a esta arista australiana de pole dance que ha hecho vibrar a publico y jurado con un show de lo más espectacular.

Ssaulabi e Immnotycs, votados por público y jurado

Después, al final de la gala, llegaba el momento más tenso, el de elegir a los últimos finalistas de la edición. Como cada semana, Santi Millán ha enumerado a los cuatro artistas más votados por el público presente en el teatro. Estos son: el grupo vocal La Poem, el grupo de baile Immnotycs, el dúo de baile formado por Humber y Valen y el grupo de acrobacias y piruetas Ssaulabi.

El nombre del más votado por las 150 personas presentes en el plató de ‘Got Talent’ es Ssaulabi. Risto Mejide no ha dudado su decepción al ver que el público ha votado en contra de su criterio: “¿Ves por qué me tengo que ir de este programa? Han votado al grupo que he dicho que me negaba que fuera finalista. Pues mira, finalista”, han sido sus palabras al respecto.

Cuando Santi Millán le ha dicho a Risto eso de “el público siempre tiene la razón”, él ha negado con el dedo. Pero quedaba por conocer al último finalista de la noche. Paula Echevarría ha votado por Humber y Vale mientras que Carlos Latre se ha decantado por Immnotycs. Por su parte, Lorena Castell ha inclinado la balanza hacia Humber y Valen y, finalmente, Risto Mejide ha empatado dando su voto a Immnotycs. Al haber empate, pasa a la final el más votado por el público y estos son… ¡Immnotycs!