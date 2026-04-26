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La decepción de Risto Mejide al conocer a los últimos finalistas de 'Got Talent': "¿Ves cómo me tengo que ir de este programa?"

La decepción de Risto Mejide al conocer a los últimos finalistas de 'Got Talent': "¿Ves cómo me tengo que ir de este programa?" Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 244
Estos son los últimos elegidos para la final de 'Got Talent'.. telecinco.es
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‘Got Talent España’ ha recibido sobre el escenario a los 12 últimos artistas que tenían la oportunidad de darlo todo para hacerse con una ansiada plaza en la gran final de esta undécima edición. Lástima que solo hubiera plaza para 3 de estos participantes. Asistimos al último pase de oro de la edición y vemos la decepción de Risto Mejide al ver quiénes son los más votados por el público.

Kristy Sellar, pase de oro de Paula Echevarría

Kristy Sellar se ha llevado el último pase de oro de la edición. Ha sido Paula Echevarría quien tenía el poder de otorgarlo y no ha tenido dudas a la hora de dárselo a esta arista australiana de pole dance que ha hecho vibrar a publico y jurado con un show de lo más espectacular.

Kristy Sellar consigue el último pase de oro de la edición y pasa a la final con una espectacular actuación Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 232
Kristy Sellar consigue el último pase de oro de la edición y pasa a la final con una espectacular actuación

Ssaulabi e Immnotycs, votados por público y jurado

Después, al final de la gala, llegaba el momento más tenso, el de elegir a los últimos finalistas de la edición. Como cada semana, Santi Millán ha enumerado a los cuatro artistas más votados por el público presente en el teatro. Estos son: el grupo vocal La Poem, el grupo de baile Immnotycs, el dúo de baile formado por Humber y Valen y el grupo de acrobacias y piruetas Ssaulabi.

El nombre del más votado por las 150 personas presentes en el plató de ‘Got Talent’ es Ssaulabi. Risto Mejide no ha dudado su decepción al ver que el público ha votado en contra de su criterio: “¿Ves por qué me tengo que ir de este programa? Han votado al grupo que he dicho que me negaba que fuera finalista. Pues mira, finalista”, han sido sus palabras al respecto.

La actuación de Ssaulabi en la cuarta semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 236
La actuación de Ssaulabi en la cuarta semifinal

Cuando Santi Millán le ha dicho a Risto eso de “el público siempre tiene la razón”, él ha negado con el dedo. Pero quedaba por conocer al último finalista de la noche. Paula Echevarría ha votado por Humber y Vale mientras que Carlos Latre se ha decantado por Immnotycs. Por su parte, Lorena Castell ha inclinado la balanza hacia Humber y Valen y, finalmente, Risto Mejide ha empatado dando su voto a Immnotycs. Al haber empate, pasa a la final el más votado por el público y estos son… ¡Immnotycs!

La actuación de Immnotycs en la cuarta semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 240
La actuación de Immnotycs en la cuarta semifinal
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