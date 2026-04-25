Got Talent 25 ABR 2026 - 22:35h.

Risto Mejide se atreve a realizar una pirueta de baile en la cuarta semifinal de 'Got Talent España'

Ya puedes ver la cuarta y última semifinal de 'Got Talent España'

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El dúo de baile formado por Humber Muar y Valen Serna ha derrochado pura energía sobre el escenario de ‘Got Talent España’ en esta cuarta y última semifinal de la undécima edición. Han defendido diferentes tipos de baile y, además, han protagonizado un momentazo junto a Risto Mejide… a quien han hecho bailar.

“Yo creo que lo más destacado de la actuación es que ella lleva el peso de la actuación, cosa que está muy bien… pero él tiene que ponerse las pilas porque el número está montado de una manera que ella brilla muchísimo y eso es un reto para ti”, han sido las palabras de Risto Mejide a la hora de valorar la actuación.

Lorena Castell considera que, el hecho de que Humber deje que se luzca su compañera, también es importante y apunta que también es clave que él sirva como apoyo para que ella haga las distintas piruetas sobre el escenario, apoyándose en su fuerza, siendo su estructura para brillar.

Humber y Valen consiguen lo imposible: hacer una pirueta con Risto Mejide

Tras escuchar sus palabras, Humber dice haber asumido el reto que le lanzaron en audiciones y pide a Risto Mejide que asuma el suyo y haga “unos pasitos con ella”. De esta manera, Risto Mejide se ha subido al escenario visiblemente apurado por el momento que se venía y por el hecho de poder perjudicar a la bailarina.

“Poned los vídeos a grabar”, dice Santi Millán, expectante por lo que se viene. Risto Mejide se ha puesto en posición para recibir a Valen con su pirueta. ¿Cómo se desenvolverá el miembro del jurado más exigente en esta nueva e inesperada faceta? ¡El resultado, en el vídeo! “Después de ver esto creo que Risto, en privado, hace estas cositas”, considera Paula Echavarría, que ha inmortalizado este momentazo con su móvil.