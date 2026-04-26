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Estos son los 13 finalistas de 'Got Talent España': ¿Quién ganará la undécima edición?

Jurado de 'Got Talent España 11'
¿Quién ganará 'Got Talent España 11'?. telecinco.es
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¡'Got Talent España' ya tiene a sus finalistas! Tras cuatro intensas semifinales, público y jurado ha escogido a los 13 artistas más destacados a través de sus votos y de cinco pases de oro. Estos son los candidatos que podrán pasar a la historia del talent show y sumarse al palmarés de los grandes artistas.

Sebas Guillem

Este cantante ha emocionado a todos con su optimismo y sus canciones. Llega a la final habiendo conseguido dos pases de oro: uno en audiciones (por parte de Paula Echevarría) y otro durante la primera semifinal (por parte de Santi Millán).

Un participante consigue un doble pase de oro en la primera semifinal de 'Got Talent' gracias a Santi Millán Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 190
Un participante consigue un doble pase de oro en la primera semifinal de 'Got Talent' gracias a Santi Millán

Geneviève Côté

Es, sin duda, una de las sorpresas de la temporada. Esta artista ha sorprendido a todos con los sonidos que realiza y que nos transportan a otro mundo. En la primera semifinal consiguió el pase de oro de Carlos Latre.

Geneviève Côté consigue el pase de oro de Carlos Latre ante la perplejidad de Risto Mejide Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 188
Geneviève Côté consigue el pase de oro de Carlos Latre ante la perplejidad de Risto Mejide

D'art Espectáculos

Fueron los más votados por el público durante la primera semifinal después de conquistar con un show de acrobacias en el que, literalmente, se jugaron la vida sobre el escenario.

La actuación de D'art Espectáculos en la primera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 195
La actuación de D'art Espectáculos en la primera semifinal

Nacho Samena

Tenemos representación de magia en la final gracias a Nacho Samena. Es mucho más que un mago, pues sorprende con una fórmula perfecta de magia, música y humor.

La actuación de Nacho Samena en la primera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 196
La actuación de Nacho Samena en la primera semifinal

AM Dance Studio

Este grupo de baile ya ha hecho historia después de que Lorena Castell les diera su pase de oro justo antes de que terminaran su actuación. Después, en la segunda semifinal, consiguieron un nuevo pase de oro por parte de Lorena.

Agridulce pase de oro para AM Dance Studio: hacen historia, pero Risto pide a la fiscalía que intervenga por corrupción Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 203
Agridulce pase de oro para AM Dance Studio: hacen historia, pero Risto pide a la fiscalía que intervenga por corrupción

Dúo O and S

Este dúo de acróbatas hizo sudar al mismísimo Risto Mejide debido a la tensión que provocan con sus actuaciones. Se ganaron el favor del público y por ello fueron los más votados por el público durante la segunda semifinal.

La actuación de Dúo O and S en la segunda semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 206
La actuación de Dúo O and S en la segunda semifinal

Mateo Jurado

Es el artista más joven que se juega la victoria este año. Mateo Jurado es un niño prodigio que ha convencido a público y jurado con sus dotes tocando el piano.

La actuación de Mateo Jurado en la segunda semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 207
La actuación de Mateo Jurado en la segunda semifinal

Lydia Sánchez

Esta joven cantante puede presumir de haber recibido dos pases de otro (uno en audiciones y otro durante la tercera semifinal) ¡y los dos de la mano de Risto Mejide!

La actuación de Lydia Sánchez en la tercera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 219
La actuación de Lydia Sánchez en la tercera semifinal

Pablo Quevedo

No hay uno, si no dos magos en la final de 'Got Talent 11'. Pablo Quevedo es un joven aficionado a la magia que consiguió ser el artista más votado por el público durante la tercera semifinal.

La actuación de Pablo Quevedo en la tercera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 227
La actuación de Pablo Quevedo en la tercera semifinal

The Young X

Un empate entre el jurado hizo que el pase a la final de The Young X fuese de lo más reñido. Finalmente, fue el público quien, con sus votos, decidió que pasara a la final este grupo de baile.

La actuación de The Young X en la tercera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 221
La actuación de The Young X en la tercera semifinal

Kristy Sellar

Esta artista de pole dance ha sorprendido con una disciplina en la que creíamos haberlo visto todo. Consiguió el pase de oro conjunto en audiciones y logra otro en la cuarta semifinal gracias a Paula Echevarría.

Kristy Sellar consigue el último pase de oro de la edición y pasa a la final con una espectacular actuación Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 232
Kristy Sellar consigue el último pase de oro de la edición y pasa a la final con una espectacular actuación

Ssaulabi

Estos artistas han conseguido el pase directo a la final tras ser los más votados por el público durante la cuarta y última semifinal para decepción de Risto Mejide, que ha pedido que no les votasen.

La actuación de Ssaulabi en la cuarta semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 236
La actuación de Ssaulabi en la cuarta semifinal

Immnotycs

Este arrollador grupo de baile ha sido el último en sumarse a la lista de finalistas. Destacan por su fuerza y su gran ritmo sobre el escenario.

La actuación de Immnotycs en la cuarta semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 240
La actuación de Immnotycs en la cuarta semifinal
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