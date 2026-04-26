Got Talent 26 ABR 2026 - 01:06h.

El ganador, ganadora o ganadores de 'Got Talent 11' se encuentra entre estos 12 finalistas

Ya puedes ver la cuarta y última semifinal de 'Got Talent España'

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¡'Got Talent España' ya tiene a sus finalistas! Tras cuatro intensas semifinales, público y jurado ha escogido a los 13 artistas más destacados a través de sus votos y de cinco pases de oro. Estos son los candidatos que podrán pasar a la historia del talent show y sumarse al palmarés de los grandes artistas.

Sebas Guillem

Este cantante ha emocionado a todos con su optimismo y sus canciones. Llega a la final habiendo conseguido dos pases de oro: uno en audiciones (por parte de Paula Echevarría) y otro durante la primera semifinal (por parte de Santi Millán).

Geneviève Côté

Es, sin duda, una de las sorpresas de la temporada. Esta artista ha sorprendido a todos con los sonidos que realiza y que nos transportan a otro mundo. En la primera semifinal consiguió el pase de oro de Carlos Latre.

D'art Espectáculos

Fueron los más votados por el público durante la primera semifinal después de conquistar con un show de acrobacias en el que, literalmente, se jugaron la vida sobre el escenario.

Nacho Samena

Tenemos representación de magia en la final gracias a Nacho Samena. Es mucho más que un mago, pues sorprende con una fórmula perfecta de magia, música y humor.

AM Dance Studio

Este grupo de baile ya ha hecho historia después de que Lorena Castell les diera su pase de oro justo antes de que terminaran su actuación. Después, en la segunda semifinal, consiguieron un nuevo pase de oro por parte de Lorena.

Dúo O and S

Este dúo de acróbatas hizo sudar al mismísimo Risto Mejide debido a la tensión que provocan con sus actuaciones. Se ganaron el favor del público y por ello fueron los más votados por el público durante la segunda semifinal.

Mateo Jurado

Es el artista más joven que se juega la victoria este año. Mateo Jurado es un niño prodigio que ha convencido a público y jurado con sus dotes tocando el piano.

Lydia Sánchez

Esta joven cantante puede presumir de haber recibido dos pases de otro (uno en audiciones y otro durante la tercera semifinal) ¡y los dos de la mano de Risto Mejide!

Pablo Quevedo

No hay uno, si no dos magos en la final de 'Got Talent 11'. Pablo Quevedo es un joven aficionado a la magia que consiguió ser el artista más votado por el público durante la tercera semifinal.

The Young X

Un empate entre el jurado hizo que el pase a la final de The Young X fuese de lo más reñido. Finalmente, fue el público quien, con sus votos, decidió que pasara a la final este grupo de baile.

Kristy Sellar

Esta artista de pole dance ha sorprendido con una disciplina en la que creíamos haberlo visto todo. Consiguió el pase de oro conjunto en audiciones y logra otro en la cuarta semifinal gracias a Paula Echevarría.

Ssaulabi

Estos artistas han conseguido el pase directo a la final tras ser los más votados por el público durante la cuarta y última semifinal para decepción de Risto Mejide, que ha pedido que no les votasen.

Immnotycs

Este arrollador grupo de baile ha sido el último en sumarse a la lista de finalistas. Destacan por su fuerza y su gran ritmo sobre el escenario.